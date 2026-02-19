いまや、さまざまな場面で活用されているAIを調理場に導入した飲食店があります。 【写真を見る】五味八珍が導入したシステム「まかせてAIデシャップ」 同じテーブルを囲む家族連れなどに出来立ての料理を提供したい。目指すのは、「自分のモノだけ来ない」の解決です。 静岡県民おなじみの中華ファミリーレストランの「五味八珍」。昼夜問わず多くの人でにぎわいます。厨房は、相次ぐオーダーに対応し