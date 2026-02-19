2月27日の金曜日から始まる「静岡おでん祭2026」。2026年のテーマはズバリ「おでんのまち静岡宣言」です。 【写真を見る】静岡市の難波喬司市長のもとを訪れた「静岡おでん祭2026」の実行委員会 安くて気軽に食べられることが大きな魅力ですが、提供する店は物価高への対応に頭を悩ませ続けています。 体も心も温まる「おでん」。2026年も、静岡市の中心部がおでんの熱気に包まれます。 2月19日、静岡市の難波喬司市長の