城内衆院議員、牧野参院議員が大臣に再任 2026年2月8日の衆院選を経て、2月18日に発足した第2次高市内閣で、静岡県内からは城内実衆院議員が経済財政担当大臣に、牧野京夫参院議員が復興大臣にそれぞれ再任されました。 【動画】「成長の果実を地方にも」第2次高市内閣が発足 城内実氏が経財相 牧野京夫氏が復興相に再任 防災庁設置への期待も 高市総理は会見で「重要な政策転換の本丸は責任ある積極財政」と強調しました。 ＜