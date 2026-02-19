静岡市のKOマート池田店ではいま「奇跡のフルーツ」が販売されています。 【写真を見る】清水のブランドキンカン・こん太 ＜KOマートfine池田店 櫻田真里奈店長＞ 「今の時期じゃないと手に入らない貴重な商品となっております」 その商品とは？ ＜LIVEしずおか 杉本真子キャスター＞ 「ありました！みかんよりも小さな粒で丸々としたキンカン、こん太です」 今回のしずおか産はメロンより甘