JR東静岡駅北口の多目的アリーナ構想をめぐり、建設に向けた寄付金が伸び悩むなか、東京に本社を構える企業が、100万円を寄付しました。 【写真を見る】「静岡の街ににぎわいを」東静岡駅北口のアリーナ建設へ都内の企業が100万円を寄付 目標25億円に対し伸び悩みも=静岡市 ＜静岡市 難波喬司市長＞ 「本当にありがとうございます」 2月19日、静岡市の難波喬司市長から感謝状が贈られたのは、東京都に本社を置く