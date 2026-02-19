ロッテの「ダイナマイト」こと山本大斗が持ち前の長打力でアピールした。DeNAとの練習試合（糸満）で2安打3打点。4回に左中間に2点二塁打を放つと、6回には左翼へ豪快なソロ本塁打。「スムーズにバットが出た。いい感じだった」とホッとした様子で振り返った。同じ右の大砲候補として火花を散らす山口、井上がすでに練習試合で本塁打。「正直、焦っていた」と待望の一発に胸をなで下ろした。昨季はプロ初を含む11本塁打を