18日夜、新潟県長岡市の長岡東バイパスで80代男性が運転する軽自動車が逆走し、軽バン自動車と正面衝突する事故がありました。それぞれの車の運転手が胸を打ち病院に救急搬送されましたが、命に別条はありません。事故があったのは、長岡市稲場町の国道8号長岡東バイパスの亀貝IC付近です。18日午後8時すぎ、十日町市に住む83歳の男性が運転する軽自動車が道路を逆走し、順行していた長岡市に住む40代男性が運転する軽バン自動車と