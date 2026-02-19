男子団体スプリント前半飛躍を終えた渡部暁斗＝プレダッツォ（共同）大雪の中、渡部暁にとって五輪最後の戦いが始まった。スキー複合男子団体スプリントの日本は、前半飛躍で渡部暁、山本とも難条件の中、空中で粘りを見せて上位争いへ「最低限」（山本）の3位を確保。渡部暁は「何も残らないぐらい全て置いていく」と後半距離へ覚悟を示した。五輪での最後の飛躍は、助走路に雪がたまっていた。渡部暁は「締まりのないジャ