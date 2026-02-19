「罪の償いこそが遺族に対する務めではないか」と語る男性の長弟＝１９日、横浜地裁横須賀支部前２０２５年４月に横須賀市内の交差点で乗用車を運転し、オートバイと衝突し、同市在住の会社員の男性＝当時（４７）＝を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（過失致死）の罪に問われた米海軍横須賀基地所属の米軍人で西太平洋水上艦隊群司令部所属の男の被告（３２）の初公判が１９日、横浜地裁横須賀支部（片多康裁判官）で開