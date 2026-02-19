ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子1000メートルで金メダル、500メートルで銀メダルを獲得したオランダ代表のユタ・レールダム選手（27）が2026年2月16日、自身のインスタグラムを更新し、喜びのショットを披露した。「Olympic silver in the 500m！！！！」ユタ・レールダム選手は「Olympic silver in the 500m！！！！」とし、銀メダルを手にするショットなど6枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真の