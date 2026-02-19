こちらは今年4月に桜島の8つの小中学校が統合して開校する「桜島学校」の校歌です。この校歌を作曲したのが、鹿児島市出身の吉俣良さんです。先日訪れた桜島で楽曲に込めた思いを聞きました。 （吉俣良さん）「（建設中の桜島学校みながら）もうこんなに出来ているとは思わなかった」 （末永アナウンサー）「もう形が見えてきましたよね」 （吉俣良さん）「ちょっとびっくり」 鹿児島市出身の作曲・編曲家の吉俣良さん