ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。今回の放送では、MAYA、MIIHI、MAKOの3人がリスナー生徒と「英語カタカナ禁止ゲーム」をおこないました。（左から）パーソナリティのMAYA、MIIHI、MAKO――リスナー生徒