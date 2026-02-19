■これまでのあらすじ夫に見下される日々から抜け出すため、離婚を告げた妻。それでも夫は威圧的な態度を崩すことなく、慰謝料を請求する妻を「俺の金を頼って恥ずかしくないのか」と罵倒する。しかし、訴えられて離婚する方が世間的に恥ずかしいと妻は言い放ったのだった。「離婚なんてしたら出世に響く」と夫は言いました。息子や私の将来よりも、自分の心配ばかり。自分の行いを認めず、いつまでも上から目線。ここまで言われて