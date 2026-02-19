円高方向に押し戻される、ドル相場は方向感失う地政学リスクやオプション期限など交錯＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、東京市場で見られた円安の動きに調整が入っている。ドル円は154円台後半から155円台前半での振幅。ユーロ円は182円台前半から183円台前半、ポンド円も208円台後半から209円台半ばでいずれも上に往って来いの動き。また、ドル相場も方向感に欠けている。ユーロドルは1.17台後半から1.18