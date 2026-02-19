２月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス２８、前回マイナス３０＝ロンドン為替 ２月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス２８と前回のマイナス３０から改善した。市場予想はマイナス２８だった。販売価格指数はプラス２６と前回のプラス２９からやや低下。市場予想はプラス２３だった。 GBP/USD1.3469GBP/JPY208.23EUR/GBP0.8745