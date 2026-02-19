マン英中銀委員 金融政策がインフレ目標と完全雇用との間で均衡する水準が、徐々に見えてきている 失業率が上昇しており、これは非常に懸念される 1月のインフレデータについて、総合指数・コア指数ともに良好な数値 ただ、コアインフレに関しては、期待していたほど良好ではない 今後数ヶ月で予想される2％のインフレが持続可能な水準か判断困難