声優の山口勝平が１９日、東京・文京区の「東京ドームシティプリズムホール」で行われた「放送３０周年記念ＴＶアニメ『名探偵コナン展』」開催記念セレモニーに出席した。１９９６年から日本テレビ系でテレビアニメが放送され、３０年。節目を迎え「（アフレコの）スタジオにいるメンバーはみんな年齢も近いし、いつ行ってもホームグラウンドみたいな感じなので、楽しくやらせてもらっていた」と充実の日々を振り返った。