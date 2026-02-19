歌手の倉木麻衣が１９日、東京・文京区の「東京ドームシティプリズムホール」で行われた「放送３０周年記念ＴＶアニメ『名探偵コナン展』」開催記念セレモニーに出席した。「コナン」シリーズ累計２８曲目の主題歌を担当。「同じアーティストにより歌われたアニメシリーズのテーマソング最多」のギネス記録を更新し続けており、「長きにわたり大好きな『名探偵コナン』の楽曲を担当させてもらえるだけで奇跡。ギネスに認定