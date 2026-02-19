ボートレース若松の開設73周年記念競走「G1全日本覇者決定戦」は19日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、20日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。偉業へのチャレンジだ。池田浩二は準優勝戦9R、コンマ11の絶好スタートを決めてガッチリと逃走。一番乗りでの優勝戦進出を果たして、史上40人目の全24場制覇にリーチをかけた。「そこに重きは置いていない。したかったら一般戦を入れてもらえばいいだけだし、気楽