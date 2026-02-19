赤色灯19日午後7時50分ごろ、福岡市早良区の同市総合図書館で「刺された人がいる」と110番があった。早良署によると、図書館の正面付近で3人が腹などを刺されたとの情報がある。刺したとみられる人物は取り押さえられた。署が詳しい状況を調べている。図書館は「みずほペイペイドーム」の西約1.5キロ。周辺にはマンションや小学校がある。3人が刺される事件があった福岡市総合図書館＝19日午後8時50分、福岡市早良区