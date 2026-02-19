先発ローテーション入りを狙うDeNA・石田裕太郎がロッテとの練習試合に登板。3回を3安打1失点と粘りの投球を披露した。毎回走者を背負ったが、ストライクゾーンに果敢に投げ込んで2三振を奪い「相手が早打ちだった中で三振も取れた。そこは良かった」と振り返った。昨季は21試合に登板。先発、中継ぎとフル回転して完封勝利を含む3勝を挙げた。3年目右腕はさらなる飛躍を目指す。