柏崎刈羽原発6号機の申請書類に30件の誤りがあったことが分かりました。東京電力の小早川社長は「真摯に対応したい」と陳謝しています。2月16日、約14年ぶりに首都圏への送電を始めた柏崎刈羽原発6号機。ことし11月には運転開始から30年が経過します。このため、東京電力は去年12月、30年を超える際に必要な申請書類を原子力規制委員会に提出しましたが、この申請書類に30件の誤りがあったことが分かりました。また審査には通常1年