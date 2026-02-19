AIの予測だけで資産配分を決め、人間の判断を一切排除して運用する「ROBOPROファンド」が、バランス型の投資信託の中で異彩を放っている。AIの「機械的な投資判断」は、どんな成績に結び付いているのか？ 投資信託のプロたちに聞いてみた！（山出暁子、ダイヤモンド・ザイ編集部）人間の「感性」「経験」「先入観」「忖度」がゼロ組み入れる資産の配分をAIが決める最近、バランス型の投資信託で注目されているものがある。2025年