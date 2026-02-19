ガンバ大阪は２月19日、アジア・チャンピオンズリーグ２のラウンド16、第２戦で韓国の名門クラブ・浦項スティーラーズとホームで対戦した。グループステージを全勝し、首位通過したG大阪は準決勝までホーム＆アウェーで行なわれる決勝トーナメントへ。浦項との初戦で、12日に行なわれた第１戦は１−１のドローに終わった。準々決勝進出をかけた第２戦は、立ち上がりから主導権を握るなかで１点が遠かったが、34分に右サイド