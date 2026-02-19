県は19日に【インフルエンザ警報】を全県に発令しました。この冬、2度目の発令です。 県によりますと、9日からの1週間で定点医療機関1カ所当たりのインフルエンザ患者数が30.89人となりました。前の週より4.49人増え、国の警報基準値である30人を超えたため19日 全県に今シーズン2度目となる【インフルエンザ警報】を発令しました。 県内ではとくに『B型インフルエンザ』の報告が増えていて、学級閉鎖や保育園などでの