旭川市消防本部は、2026年2月12日に約8分、救急隊の現場到着が遅れる事案が発生したと発表しました。出動要請を受けた救急隊が屋外で庁舎の除雪をしていて、出動指令を聞き取れなかったことが原因だということです。旭川市消防本部によりますと、12日午前7時すぎ、旭川市内で成人男性が倒れているところを発見され救急要請がありました。しかし、勤務中の職員5人全員が庁舎の除雪作業をしていたため出動指令を聞き取ることができず