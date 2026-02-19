ビザ免除政策や消費促進策の継続的な最適化に伴い、今年の春節連休（2月15日〜23日）ではインバウンドとアウトバウンドがどちらも増加しています。予測によると、今年の春節連休中、全国の出入境検査所における1日あたりの出入境者数は平均205万人を超え、昨年の春節連休より14．1％増となる見込みです。さらに、データによれば、外国人観光客による春節期間の航空券予約数は前年同期比で4倍以上に急増しています。1月には、中国南