高市早苗首相インテリジェンス（情報活動）機能強化に向けた政府の「国家情報会議」創設法案の概要が19日、判明した。会議の事務局を担う「国家情報局」に、外国勢力のスパイ活動を防ぐカウンターインテリジェンス（防諜）のための「総合調整」機能を付与すると明記した。政府は3月中旬にも国会に提出する方針。政府関係者が明らかにした。防諜の具体的内容は明らかになっていないが、情報局が外交・安全保障のための情報収集