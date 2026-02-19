中日期待の新助っ人がベールを脱いだ。新外国人ミゲル・サノー内野手（32）が19日、日本ハムとの練習試合（北谷）に「2番・一塁」でスタメン出場。初の実戦でいきなり安打を放った。初回1死では強い当たりの二ゴロ。4回には先頭打者で「積極的にいこうと思った」と生田目の初球を叩いて左前にはじき返した。大リーグ通算164本塁打の大砲。初の実戦を終え「バットの芯で捉えることができた。いい打球だった。続けていきたい