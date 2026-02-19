観光地へ向かう混雑するバスに、足の不自由な方が乗って来ました。誰も席を譲らない中、ある乗客の一言で車内の空気が変わり……！？今回は筆者の友人から聞いた、一人の乗客との心温まるエピソードをご紹介します。 優しさに国籍は関係ない！？ 空気を変えた片言の言葉！