猫が口にすると命に関わる危険なもの5つ 私たちの身のまわりには、猫にとって危険なものがあふれています。猫は好奇心が旺盛で、気になるものを見つけるとつい口にしてしまうことが少なくありません。例えば、植物やチョコレート、タバコなどは猫の命を奪いかねません。 ここでは、日常生活で目にする機会の多いものの中から、猫が命を落とす危険性のある有害なものを5つ紹介します。 1.植物 観葉植物や生花のな