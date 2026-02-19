女優のニコール・キッドマン（58）が、MGMリゾーツ・インターナショナル会長のポール・セーラム氏（62）から「ロマンティックな関心」を寄せられているという。1月、ニコールはミュージシャンのキース・アーバン（58）と離婚。これを受け、セーラム氏が自身の周囲に対し、ニコールと交際したい意向を示しているとTMZが伝えている。 【写真】離婚ほやほや