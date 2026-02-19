ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー男子デュアルモーグルで銀メダル、モーグルで銅メダルを獲得した堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝が１９日、羽田空港に帰国した。到着ロビーでは約１００人のファンから温かい拍手で出迎えられた。会見では、フランス・アルプス地方で開催される２０３０年五輪で金メダルを目指すことを宣言。「４年後は１位の父親がいい」と決意を新たにした。五輪の余韻もそこそこに、気持ちは既