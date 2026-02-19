結成３季目のフィギュアスケート「ゆなすみ」ペアの長岡柚奈が、１９日に自身のＳＮＳを更新。ミラノ五輪を振り返った。長岡は森口澄士のペアで出場し、ショートプログラム（ＳＰ）でフリーに進めなかった。インスタグラムで「ＭｉｌａｎｏＣｏｒｔｉｎａ２０２６たくさんの温かい応援をありがとうございました」と感謝の気持ちをつづり、「約２年半前、私はミラノオリンピックに出場することを目標に、フィギュアスケー