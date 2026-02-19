漫画「君のことが大大大大大好きな100人の彼女」の作画を担当している漫画家の野澤ゆき子氏が19日、自身のXを更新。産休・育休取得のため、当面の間、同作の連載ペースが変更となることを報告した。野澤氏は「いつも『100カノ』を応援いただき、誠にありがとうございます。私事で大変恐縮ですが、このたび出産・育児休暇をいただくことになりました。それに伴い、しばらくの間、連載ペースを調整させていただきます」と報告。