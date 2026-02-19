2月18日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『King ＆ Prince 永瀬廉のRadio GARDEN』にて、King ＆ Princeの永瀬廉が、現在放送中のTBS系日曜劇場『リブート』で共演中のダイアン・津田篤宏とのエピソードを語った。【関連】キンプリ永瀬廉、ファンから“愛あるダメ出し”受けるも主張「一緒にしてほしくない」放送内で、仲の良い津田がKing ＆ Princeのライブも見に来てくれたと明かしつつ永瀬は、「色々話していくうちに(津田