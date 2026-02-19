アーセナルは今年に入ってから続く足踏み状態を脱することはできるだろうか。現地時間18日、前倒しで行われたプレミアリーグ第31節のウルブズ戦でまさかの引き分けに終わったアーセナル。相手は最下位で苦戦続くウルブズだったが、2点のリードを守りきれず、後半ATに追いつかれた。シーズン序盤から悲願のタイトル獲得へ順調な歩みを見せていた今シーズンのアーセナルだったが、2026年に入ってからは失速気味で、今年に行われたリ