プロバスケットボール選手が地元に凱旋です。 先月、長崎市で開催された「りそなグループ Bリーグオールスター2026」に出場した、黒川 虎徹選手が松浦市役所を訪れました。 松浦市役所を19日に訪れた、プロバスケットボールりそなグループB1「アルティーリ千葉」の黒川 虎徹 選手。 黒川選手は先月、長崎市で開催されたオールスターゲームに出場