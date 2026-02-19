俳優の椎名桔平（６１）の味がありすぎる姿にファンは魅了された。１９日にインスタグラムで「＃ララｌｉｆｅ＃ＴＢＳ２／２０金曜２３：３０〜ｃｏｆｆｅｅ焙煎に挑戦してます」と番組を告知し、コーヒーを焙煎する姿をアップした。この投稿には「ピッタリです」「エプロンもナイス」「素敵なものを見てしまった」「シブいマスター」「色気がダダ漏れ」「大人の男性の魅力」などの声が寄せられている。