モデルの谷碧（27）が16日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。水着姿を投稿した。「白バンドゥ」と記し、白いバンドゥビキニ水着姿でポーズをとるショットを公開。Tバックのようなデザインで、細身ながらヒップラインなどの曲線美が際立った。ストーリーズではイスに腰かけた正面ショットもアップした。また、別の投稿では、布面積が極端に少ない紫色ハイレグビキニ水着姿を動画でアップ。波打ち際で、両手でポニ