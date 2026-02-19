デビューから65年を超え精力的に活躍している映画女優・吉永小百合。2025年公開の映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」で話題を呼んだ彼女が国民的スターとして定着することになったのが、1960年代に浜田光夫との"純愛コンビ"で出演した青春映画の数々だった。1963年公開の「泥だらけの純情」はそんな2人の代表作のひとつである。吉永と浜田が最初に共演したのは、1960年公開の「ガラスの中の少女」だった。高校在学中に日活の