【モデルプレス＝2026/02/19】ACEesの作間龍斗が19日、都内にて開催された連続ドラマＷ-30「ながたんと青と -いちかの料理帖-2」（2月20日放送・配信開始）の完成報告会に子役の眞野陸と共に登壇。初挑戦の父親役に言及した。【写真】STARTO人気ジュニアが父親役 子役との仲良し2ショット◆「ながたんと青と -いちかの料理帖-2」本作は、戦後間もない京都を舞台に、主人公の料理人・桑乃木いち日（くわのき・いちか／門脇麦）が経