「ピンク・レディー」のケイこと歌手で女優の増田恵子（68）が19日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。増田は「さてさて、先日の14日バレンタインDAYの日の久留米音楽イベントは、本当に楽しく、又、素晴らしいホールで、お客様も温かく迎えて下さって、心に残る音楽イベントでした」と出演イベントを報告。「終わった後、YAMAHAのプロアマで活動していたクッキー時代から可愛がって頂いていた松崎