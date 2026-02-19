中日・柳裕也が19日、日本ハムとの練習試合（北谷）に先発。2回を打者6人、無安打無失点に抑えた。アウト6つは全て内野ゴロ。プロ10年目の節目を迎えた右腕は「いい感じで投げられました。球種を全部投げられるようにと意識しました」と振り返った。オフにはFA権を行使せずに残留。年俸2億円プラス出来高払いの3年契約を新たに結んだ。昨季は右肩のコンディション不良もあってわずか3勝。今季は21年以来の2桁勝利などフル回