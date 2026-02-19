ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子モーグル１７位で、女子デュアルモーグル１８位の中尾春香（２４）＝佐竹食品＝が１８日に自身のインスタグラムを更新。「応援ありがとうございました！」などと記し、五輪でのサポートに感謝した。「私がこの舞台でも見せることのできた春香スマイルも、皆さんの支えがあったからこそ生まれたものだと思っています」とし、五輪で過ごした時間は「嬉しさも悔しさも含めて、一生