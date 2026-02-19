配偶者加給年金は、厚生年金に原則20年以上加入している人が65歳になったときに、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に支給されるものです。老齢厚生年金に上乗せされるため、「年金版の家族手当」として位置付けられています。現在は、本体の額に「特別加算」を加えた金額として、年間41万5900円（2025年度価格）が、配偶者が65歳になるまで支給されています。2028年4月以降は約1割減額に改正により、2028年4月以降に