【ユニクロ】きちんとしたシーンにも着ていける「きれいめトップス」3選ビジネスシーンやセミフォーマルな着こなしにも使えるアイテムが豊富にそろうユニクロ。今回は春の新作から、“きちんと感”があって“きれい見え”するトップスを3点ピックアップして、着こなしと共にご紹介します。1. 旬シルエットの「細ストライプ柄ジャケット」 「ダブルジャケット／ストライプ」（税込6990円）は、ゆとりのあるリラックスシルエットで