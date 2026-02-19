2026年2月21日は、「寅の日」「月徳日」「天恩日」「大安」という4つの吉日が重なる金運招来日です！将来の豊かさへとつながるアクションを起こすなら、この日は最良のタイミング。やがて想像を超える豊かな実りとなって、あなたのもとへ返ってくるでしょう。今回は、4つの吉日がもたらすご利益と、その恩恵を受けとって、人生を豊かにするコツを紹介します。2月21日にやってくる4つの吉日▼寅の日（とらのひ）「トラは千里行って