相次ぐクマの被害に対応するため山本知事が取得を表明していたわな猟免許について、１９日の会見で「試験に合格し取得できた」と発表しました。 山本知事は今月１４日に行われたわな猟免許の試験に合格したことを明らかにしました。 群馬県ではクマによる人的被害が相次ぐなか、去年１２月、職員からクマの捕獲を担う人材を育成しようと、狩猟免許の取得を目指すチームを立ち上げ、知事も免許取得を目指すと表明していまし