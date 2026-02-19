現地２月18日に行なわれたセリエA第24節で、２位ミランは７位コモと本拠地サン・シーロで対戦。１−１の引き分けに終わり、首位インテルとの勝点差は７に広がった。 この試合で今シーズン三度目となる退席処分となったのが、ミランのマッシミリアーノ・アッレーグリ監督だ。 発端は79分、コモのセスク・ファブレガス監督がタッチライン際で、ミランのMFアレクシス・サーレマーケルスのシャツを引っ張って妨害。